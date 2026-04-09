ING: ECB'in faiz artıracağı beklentileri Euro'ya destek veriyor

Piyasalarda yıl sonuna kadar toplam 58 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya devam ediyor. ABD-İran ateşkesi sonrası petrol fiyatlarının gerilemesiyle sıkılaşma beklentileri bir miktar azalsa da, Pesole bunun 50 baz puanın altına düşmesini sağlayacak kadar güçlü olmadığını ifade etti.

Pesole, kalıcı bir ateşkesin bulunmaması ve petrol akışına ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle ECB’nin gevşek para politikasına yönelmekte acele etmeyeceğini vurguladı.

Ekonomist, faiz artışı beklentilerinin euro/dolar paritesini 1,1700–1,1730 bandına taşıyabileceğini söyledi.