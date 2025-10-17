ING: Euro, dolar karşısında daha da güçlenebilir

  1. Ekonomim
ING'nin döviz stratejisti Pesole, doları baskılayan çoklu faktörler göz önüne alındığında Euro'nun daha da değer kazanabileceğini belirtti.

ING'nin döviz stratejisti Francesco Pesole, Fransa'da Başbakan Lecornu'nun dün güvensizlik oylamalarını atlatmasının euroya destek verdiğini belirtirken, doların, ABD faiz indirim beklentileri, ABD-Çin ticaret gerilimleri, ABD bölgesel bankalarındaki kredi zararı endişelernedeniyle baskı altında kaldığına dikkat çekti.

Pesole, "Dolar kırılgan bir noktada kalmaya devam ediyor ve euro için 1,1750 dolar seviyesinin üzerine çıkılması kesinlikle mümkün; 1,1800 dolar seviyesi yeniden çok gerçekçi görünmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Trump ile Rusya Putin arasındaki yaklaşan görüşmenin, Ukrayna'da bir ateşkese yönelik euro lehine spekülasyonları artırabileceğini vurguladı.

