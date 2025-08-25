ING: Euro, Fed'in faiz indirimleriyle 1,20 dolara yükselebilir

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki açıklamaları, piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

ING'den Padhraic Garvey'e göre, Fed'in faiz indirimlerine gitme olasılığı Euro'nun daha da yükseleceğine işaret ediyor.

ING, Euro'nun bu çeyrek sonunda 1.17 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, daha fazla faiz indirimi beklentilerinin kuru daha da yukarı taşıyacağını belirtti.

Geçtiğimiz cuma günü yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1.1742 doları gören Euro, en son güne göre %0.1 düşüşle 1.1703 dolardan işlem gördü. ABD para piyasaları, gelecek ay bir faiz indirimi için %84 olasılık veriyor ve aralık ayına kadar iki adet 25 baz puanlık indirimi tamamen fiyatlıyor.