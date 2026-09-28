ING: Eurodaki düşüş aşırı, parite 1,14’te dengelenebilir

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ING stratejisti Francesco Pesole, euronun dolar karşısındaki son değer kaybının aşırı olduğunu ve paritenin bu hafta istikrar kazanabileceğini öngörüyor. Kurum, EUR/USD paritesinin kademeli bir toparlanma ile 1,140 seviyesinin hemen üzerinde dengelenmesini beklemekle birlikte, aşağı yönlü risklerin devam ettiğini vurguladı.

Pesole, Fransa devlet tahvili getiri farklarındaki olası genişlemenin euro üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında da bulundu.

Rapora göre, Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verilerinde, enerji fiyatları kaynaklı manşet enflasyonun eylülde ivme kazanması, çekirdek enflasyonun ise sınırlı bir artış sergilemesi bekleniyor. Pesole'ye göre bu tablo, ikinci tur enflasyon etkilerinin bulunmadığını teyit edebilir. Buna karşın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilave faiz artışlarına yönelik şahin tutumunu sürdürmesi öngörülüyor.

EURUSD %0,15 kayıpla 1,1375 düzeyinde işlem görüyor.