ING: Nvidia, döviz piyasalarını sarsabilir

Nvidia'nın kazanç açıklaması döviz piyasalarını sarsabilir. Analistler, olası bir hayal kırıklığının küresel risk iştahına etkisinin, olumlu bir sürprizin yaratacağı iyimserlikten daha büyük olabileceğine dikkat çekti.

Doların, yüksek beta takip eden para birimleriyle birlikte değer kaybetmesi durumunda, bunun piyasalarda ABD'ye özgü daha geniş endişelerin yeşerdiğine işaret edebileceği belirtildi. Ancak ING, bu senaryonun daha az olası olduğunu ve doların ABD hisse senetleriyle olan negatif korelasyonunu korumaya devam edeceğini öngörüyor.

ING, Nvidia bilançosunun piyasaları sarsmaması halinde dolar endeksi (DXY) için 97,50-98,0 bandının korunmasını beklediğini ifade etti.