ING Türkiye Araştırması: İki kişiden biri tasarruf ediyor

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında finansal sağlığın güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen ING Türkiye, 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması ile kentsel yerleşim yerlerinde bireylerin tasarruf eğilimlerini inceleyerek kamuoyuna yönelik açık bir kaynak sunuyor.

Daha zengin, kapsamlı ve derinlemesine bir içerik sunmak amacıyla Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı Nielsen iş birliğiyle yenileyen ING Türkiye, tasarruf eğilimlerine dair önemli içgörüler elde edilmesine katkı sağlıyor. Metodoloji ve içerik kapsamında yenilenen araştırma, aynı zamanda finansal durum memnuniyeti, finansal kararlar, bütçe takibi, borçluluk durumu gibi finansal konularla ilgili genel yaklaşımlarla ilgili de veriler sunuyor. ING Türkiye’nin kapsamlı veri setleri ve derinlemesine analizlerle zenginleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, sosyo-ekonomik durum, eğitim seviyesi, medeni durum ve çocuk sahibi olma gibi faktörlerin de etkilerini dikkate alıyor.

Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor

2024 yılı üçüncü çeyrek araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Katılımcıların yüzde 55’i tasarruf sahibi olduklarını belirtirken, bu kitlenin yüzde 72’si düzenli tasarruf ettiğini aktarıyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 18’i gelirlerinin yüzde 10’undan azını, yüzde 81’i ise gelirlerinin yüzde 20’sinden azını tasarrufa ayırabildiğini belirtiyor. Tasarruf motivasyonları incelendiğinde, geleceğe yatırım en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Tasarruf araç tercihlerinde altın öne çıkıyor

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihine bakıldığında ise; yüzde 52 ile en çok tercih edilen yatırım aracı olarak altın, değerli taşlar ve metal hesapları; yüzde 24 ile TL Vadeli Hesap ve yüzde 20 ile yastık altı döviz ve TL nakit takip ediyor. Hisse senedi ve borsaya yatırım yapanların oranı yüzde 17 olarak öne çıkıyor. Kadınların yüzde 20 oranı ile yastık altı tasarrufu erkeklere göre daha fazla tercih ettiği görülürken, erkeklerde yüzde 16 ile bireysel emeklilik fonlarının anlamlı ölçüde yüksek olduğu dikkat çekiyor. 25-44 yaş grubu ise yüzde 23 oranı ile borsa/hisse senedine en fazla yatırım yapan kitle olarak dikkat çekiyor. Tasarrufu olanların getiri beklentileri orta vadeye odaklanırken, genç yaş grupları ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olanların daha kısa vadede getiri beklentisi içinde olduğu görülüyor. Araştırmaya göre yaklaşık her 2 kişiden biri borcu olduğunu belirtirken, tasarrufu olanların yüzde 53’ü, tasarrufu olmayanların ise yüzde 62’si borçlu olduğu söylüyor.

Finansal sağlığı korumaya özen gösteriliyor

Araştırma bireylerin finansal konulara yaklaşımlarını da detaylı bir şekilde inceliyor. Katılımcıların yüzde 64 ile büyük bir kısmı, finansal sağlıklarını korumak amacıyla harcamalarını kontrol ediyor. Yaklaşık her 2 kişiden 1’i daha yüksek gramajlı ürünleri tercih ederek, indirimleri bekleyerek veya sadece zorunlu ihtiyaçlarını satın alarak finansal sağlığını korumayı hedefliyor. Ayrıca kitlenin yüzde 19’u parayı daha kazanç sağlayan ürünlerde değerlendirdiğini belirtirken, katılımcıların 17’si yatırımlarını çeşitlendirmeyi tercih ediyor. Finansal durumundan memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 44 ve finansal durumu yönetmenin kolay olduğu aktaranların oranı yüzde 41 olarak gerçekleşiyor.

Bilgili olduklarını ifade eden erkekler daha fazla

Katılımcıların yüzde 94’ü bankacılık hizmetleri alırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık hizmeti kullananların oranı ise yüzde 89’a ulaşıyor. Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade edenlerin oranı genel kitlede yüzde 53 iken bu oran erkeklerde yüzde 58 ile kadınlardan 11 puan daha yüksek. Her zaman aylık bütçe takibi yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşiyor.

Alper Gökgöz: Araştırmamız, önemli bir referans niteliği taşıyor

Yenilenen araştırmayla ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING Türkiye olarak sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, bu kapsamda inovatif ürünler ve bilgi paylaşımı ile finansal sağlığın güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz. Finansal sağlığı güçlendirmek için tasarrufu destekleyici dijital finansal araçlar sunmanın önemine inanıyoruz. İnovatif ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’nin tasarruf bankası olma yolunda ilerliyoruz. Bu yaklaşımla, dijital, yüksek kazanç sağlayan, inovatif Turuncu Hesap gibi yatırım araçlarımız ile müşterilerimizi desteklerken, aynı zamanda tasarruf konusunda kamuoyuna açık bir kaynak yaratmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımda, 2011 yılından beri yürüttüğümüz Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması yenilemekten ve zenginleştirmekten mutluyuz. Güncellenen metodolojimiz sayesinde bireylerin finansal kararlarını nasıl şekillendirdiğini daha bütüncül bir perspektifle ele alıyoruz. Araştırmamız, aynı zamanda sektör paydaşları ve akademi için önemli bir referans niteliği taşıyor. Yenilenen araştırmanın, finansal ekosistemin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.