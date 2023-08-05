ING Türkiye ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2023'ün ilk yarısına dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, bu dönemde konsolide aktif toplamı 149.2 milyar lira olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi kârı ise 1.4 milyar lira oldu.

Toplam öz kaynakları 15 milyar lira olan ve mevduatları 93.8 milyar liraya ulaşan ING Türkiye'nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 82.4 milyar lirası nakdî olmak üzere, toplam 96.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, yılın ilk yarısını değerlendirdi.

Dünyada küresel enflasyonun Türkiye'de ise deprem, enflasyon ve seçim sürecinin etkilerinin yaşandığı bu dönemde, ING Türkiye olarak müşterilerinin, paydaşlarının ve çalışanlarının yanında olmaya ve ülke ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini belirten Gökgöz, "Yılın ilk yarısında hem dijitalleşme hem de sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli adımlar atarken, bir yandan da toplumsal yatırımlarda depremden etkilenen bölgeleri önceliklendirmeyi sürdürdük.

Dijital liderlik ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken, finansal tablolarımızla da sağlam bir finansal performans sergiledik. Bu doğrultuda, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 40, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 38 artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artırdık." ifadelerini kullandı.

"Müşteri deneyimini iyileştirmek için ING Mobil'i yeniledik"

Sağlam finansal performansın yanı sıra dijitalleşme adına önemli adımlar da attıklarını aktaran Gökgöz, dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, mobil bankacılık stratejik öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Gökgöz, "Bu kapsamda, dijitalleşme yolculuğumuzda müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için ING Mobil'i yeniledik. Yenilenen ING Mobil ile müşterilerimiz uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor.

Bir yandan ING Mobil uygulamasındaki hizmetleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Müşterilerimizin uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, sigorta, bireysel emeklilik, kredi, Kur Korumalı TL Hesap ve emekli maaş taşıma işlemleri ile ilgili konularda bilgi alabildiği ve işlem yapabildiği Cebimdeki Danışman’ın ve yapay zeka INGo’daki Canlı Destek kanalının hizmet saat aralığını genişlettik." açıklamalarında bulundu.

"Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yüzde 112 oranında yeniledik"

Dijitalleşme ile birlikte sürdürülebilirliği de stratejilerinde önceliklendirdiklerini belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

"Finans sektörü sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynuyor, biz de ING olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz. Bu vizyonla hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz.

Grubumuzun deneyim ve global ağından faydalanarak müşterilerimizin yeşil finansmana ulaşmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda, ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı.

Bu Çerçeve Dokümanı altında ilk Eurobond ihracı ise 2023 nisan ayında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bununla birlikte, bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini toplam 332 milyon avro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yenilemekten de mutluluk duyuyoruz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz."

ING Türkiye, toplumsal yatırımlarda deprem bölgelerini önceliklendirmeyi sürdürdü

ING Türkiye, yılın ilk yarısında toplumsal yatırımlarda deprem bölgelerini önceliklendirmeyi sürdürdü. Uzun yıllardır Kahramanmaraş'ta Operasyon ve Çağrı Merkezi'yle faaliyet gösteren ve şehre desteğini deprem felaketi sonrası da aralıksız sürdüren ING Türkiye, bölgenin gelişimi için önemli bir adım daha attı ve Kahramanmaraş'ta Gelişim Programı projesini hayata geçirdi.

ING, bu programla Kahramanmaraş'ta gençlere dijital yetkinlikler başta olmak üzere günümüzün geçerli becerilerini kazandırmayı ve iş bulma süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Diğer yandan ING, toplumsal yatırımlarında eğitime odaklanmaya devam etti. ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinde altıncı dönem eğitimleri tamamlandı.

2020'de başlayan ödüllü proje ile bugüne kadar altı bin öğretmene eğitim verildi. Bu yıl başvurularda depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanındı. ING Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile birlikte gerçekleştirdiği tasarruf odaklı finansal okuryazarlık eğitim programı Turuncu Damla projesinde ise 10 yılda yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaşıldı.