ING Türkiye'den ilk çeyrek kârını açıkladı

ING Türkiye yılın ilk çeyreğinde 536,7 milyon TL net kar elde etti.

ING Türkiye, 2023 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte konsolide aktif toplamı 118,4 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,0 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın dönem net karı ise 536,7 milyon TL oldu.

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 13,8 milyar TL olan ve toplam mevduatları 78,7 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 74,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Banka açıklamasında görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ilk çeyrekte Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Yaşadığımız deprem felaketinden ve kayıplardan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. ING ailesi olarak biz de bu felakette 5 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Çalışma arkadaşlarımızın anılarını her daim yaşatacağız. Böylesine zorlu bir ortamda biz de müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza destek olmak ve ülke gelişimine katkıda bulunmak için çalışmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye olarak depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ederek bölgeye destek olduklarını aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inanarak Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'mizi kurduk. O günden bu yana hep güçlü bir varlığımız olan bölgenin eskisinden de güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkması için çalışmaya devam edeceğiz. Ayni yardımlarımızın yanı sıra bölgenin yeniden kalkınması için uzun vadeli projeleri hayata geçirmeye odaklanıyoruz.

Global ING topluluğu hem depremin ardından acil ihtiyaçların karşılanması hem de bölgenin kalkınmasına yardımcı olmasını hedeflediğimiz toplumsal yatırımlar için 7,5 milyon avrodan büyük bir bağış fonu oluşturdu. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla AFAD'a konteyner bağışı gerçekleştirdik. Ayrıca, ING Türkiye olarak, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Onikişubat Belediyesi iş birliği ile Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin de ana sponsoru olduk. Bu merkez, 6 binden fazla kişinin yaşadığı konteyner kentin bulunduğu EXPO alanında yaşayan çocuklara ve kadınlara dinlenme ortamı ve gençlere eğitim desteği sunacak."

"Çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz"

Gökgöz, toplumsal yatırımlarda öncelikleri arasında yer alan eğitimi de depremzedeler odağında desteklemeyi önceliklendirdiklerini belirterek, "Mühendislik fakültesinde okuyan başarılı kadın öğrencilere burs olanağı sağladığımız ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle oluşturduğumuz Türk Eğitim Vakfı-ING Eşit Gelecek Burs Fonu mevcut desteğimizi iki katına çıkararak deprem bölgelerindeki kadın üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını da üstlenmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yürütülen ve öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri kazanmalarını destekleyen Dijital Öğretmenler projesinde, başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik verdiklerini vurgulayan Gökgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olmaya da odaklandık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlediğimiz anlamlı bir etkinlik ile kutladık. Bu etkinlikte Habitat Derneği iş birliğiyle, çocuklarımız hem eğitici içeriklerle dijital becerilerini geliştirdi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yaralarımızı birlikte sarmaya ve çocuklarımıza umutlu yarınların yolunu çizmeye devam edeceğiz."

ING Türkiye, deprem bölgesinde hayatın her alanında eskiye dönüş olması için gerçekleşen çalışmalara destek veriyor. Bu kapsamda ING Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik "Basketköy"e sponsor olarak destek verdi. Basketköy'de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştiriliyor. Basketköy'de çocuklar ve gençler için oluşturulan alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılıyor.

Depremin yaralarını sarmak için destek vermeye devam eden ING Türkiye, sürdürülebilirlik alanında farkındalığın artırılması için de çalışmalarını sürdürdü. "Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde" sloganıyla ilerleyen ING Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile sürdürülebilir finansmanın geleceği ve ESG derecelendirme üzerine ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe farklı sektörlerden geniş çaplı katılım sağlandı.