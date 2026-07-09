ING'den dolar/Çin Yuanı için aşağı yönlü revize

Banka, önceki raporuna kıyasla dolar/Çin Yuanı paritesinde yukarı yönlü risklerin daha da azaldığını belirtti. Güçlü doların pariteyi yükseltmesine rağmen, 6,75 seviyesinden başlayan yükselişin ölçülü ve kademeli gerçekleştiği ifade edildi.

ING'ye göre piyasalar halihazırda Fed'in şahin duruşunu, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) sınırlı parasal gevşemesini, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskleri ve Çin ekonomisindeki yavaşlamayı fiyatlıyor. Bu nedenle, yuanın yılın geri kalanında yeniden 7 seviyesine zayıflaması için güçlü yeni katalizörlere ihtiyaç duyulacağı değerlendirildi.

Banka, Çin ihracatının rekabet gücünü koruması, ihracatçıların yurt dışında tuttukları yüksek döviz varlıkları ve ABD-Çin tahvil getirisi farkının daralmasının uzun vadede yuanı destekleyen temel unsurlar olmaya devam ettiğini belirtti.

ING, temel senaryoya yönelik en büyük risklerin PBOC'nin döviz kuru politikasında değişikliğe gitmesi veya yatırımcı duyarlılığında keskin bir dönüş yaşanması olduğunu ifade etti. Banka, mevcut politikaların piyasaları istikrara kavuşturması nedeniyle PBOC'nin tutumunu değiştirmesini düşük olasılık olarak görürken, uzun süredir devam eden yuan lehine güçlü piyasa konsensüsü nedeniyle yatırımcı duyarlılığının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.