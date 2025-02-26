ING'den Euro için kritik tahmin

ING'den Chris Turner, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin ticaret politikası konusundaki belirsizlik nedeniyle Euro'nun anlamlı bir şekilde toparlanmakta zorlanmakta olduğunu söyledi.

Turner'a göre Ukrayna-ABD mineral anlaşması Avrupa için “ABD'nin güvenlik garantisine yönelik bir tür hamle” olarak görülebilir. "Ancak Başkan Trump'ın Avrupa'ya kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasını söylediği son ABD dış politika değişikliğinden sonra bu durum belirsiz görünüyor" değerlendirmesini yapan Turner, Euro'nun bu çeyrekte muhtemelen 1,05 doların çok üzerine çıkmayacağını savundu.

Turner, "Önümüzdeki hafta ABD ticaret politikasının Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük tarifeleri için 4 Mart son tarihiyle odak noktasına geri dönmesiyle 1,04 dolar veya altına düşebilir" dedi.