  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. ING'den Euro için kritik tahmin
Takip Et

ING'den Euro için kritik tahmin

ING'den Turner, "Önümüzdeki hafta ABD ticaret politikasının Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük tarifeleri için 4 Mart son tarihiyle odak noktasına geri dönmesiyle 1,04 dolar veya altına düşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ING'den Euro için kritik tahmin
Takip Et

ING'den Chris Turner, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin ticaret politikası konusundaki belirsizlik nedeniyle Euro'nun anlamlı bir şekilde toparlanmakta zorlanmakta olduğunu söyledi.

Turner'a göre Ukrayna-ABD mineral anlaşması Avrupa için “ABD'nin güvenlik garantisine yönelik bir tür hamle” olarak görülebilir. "Ancak Başkan Trump'ın Avrupa'ya kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasını söylediği son ABD dış politika değişikliğinden sonra bu durum belirsiz görünüyor" değerlendirmesini yapan Turner, Euro'nun bu çeyrekte muhtemelen 1,05 doların çok üzerine çıkmayacağını savundu.

Turner, "Önümüzdeki hafta ABD ticaret politikasının Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük tarifeleri için 4 Mart son tarihiyle odak noktasına geri dönmesiyle 1,04 dolar veya altına düşebilir" dedi.

QNB Türkiye ve OSBÜK arasında iş birliği: Sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için güçlü adımQNB Türkiye ve OSBÜK arasında iş birliği: Sanayinin sürdürülebilir dönüşümü için güçlü adımİş Dünyası

 

 

Finans
SPK Başkanı Gönül: Adalet sistemi ile ortak çalışmaya önem veriyoruz
SPK Başkanı Gönül: Adalet sistemi ile ortak çalışmaya önem veriyoruz
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları
Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı
Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yükseldi