ING'den Euro tahmini: Değer kaybedebilir
ING'den Chris Turner, "Avrupa Merkez Bankası'nın nisanda faiz artırmaması halinde Euro değer kaybedebilir" değerlendirmesinde bulundu.
ING'den Chris Turner, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 30 Nisan'daki toplantısında faiz artırmaması halinde İran savaşı nedeniyle enerji fiyatları yüksek kalmaya devam etse dahi euronun değer kaybedebileceğini öngördü.
Piyasalar, Nisan ayında faiz artırım beklentilerini önemli ölçüde azalttı; artırım ihtimali yüzde 43'e geriledi. Bununla birlikte yıl sonuna kadar 72 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya devam ediyor.
Turner, ECB'li politika yapıcıların Nisan faiz artışına ilişkin çekincelerini sürdürmesinin euro üzerinde baskı oluşturacağını ve "son derece belirsiz bu ortamda" euronun dolar karşısında zayıf seyredebileceğini belirtti. Euro, şu an 1,1540 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.