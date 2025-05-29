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ING'den Euro tahmini: Kayıplar artabilir

ING'den Chris Turner bir notunda, federal bir mahkemenin Başkan Trump'ın neredeyse her ülkeye kapsamlı gümrük vergileri uygulama yetkisine sahip olmadığına karar vermesinin ardından Euro'nun dolar karşısındaki kayıplarını artırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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ING'den Euro tahmini: Kayıplar artabilir
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ING'den Chris Turner bir notunda, federal bir mahkemenin Başkan Trump'ın neredeyse her ülkeye kapsamlı gümrük vergileri uygulama yetkisine sahip olmadığına karar vermesinin ardından Euro'nun dolar karşısındaki kayıplarını artırabileceğini söyledi. Turner'a göre bu haber, ABD'nin büyüme beklentilerini ve dolara bağlı risk primini hafifçe yeniden değerlendiriyor.

"ABD risk primindeki hafif bir daralma, Euro'nun dolar karşısındaki faiz oranı farkıyla yeniden bağlantı kurmaya başladığını görebilir" diyen Turner, “İki yıllık euro-dolar swap oranı farkı 180 baz puanla oldukça geniş, bu da geçen yıl euronun 1,06 dolardan işlem görmesine neden olan seviyeler” ifadelerini kullandı.

Euro, gece boyunca 1,1211 dolar ile 10 günün en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,1 düşerek 1,1279 dolara geriledi.

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