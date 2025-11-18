  1. Ekonomim
ING'den Euro/dolar paritesi için yeni tahmin

Hollanda merkezli büyük banka ING, Euro/dolar paritesinin yıl sonunda 1,18 seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

ING’den Francesco Pesole, Euro'nun, önemli ABD verileri açıklanmadan önce dolar karşısında güç kazanabileceği görüşünü dile getirdi.

Pesole, Euro/dolar kurunun halen olması gereken değerin yüzde 0,8 altında göründüğünü, bunun da düşüşten ziyade yukarı yönlü alanın daha geniş olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Geçen hafta sona eren rekor uzunluktaki ABD hükümet kapanmasının ardından, Fed’in Aralık toplantısından önce çok sayıda gecikmiş resmi veri açıklanacak. Ertelenen eylül ayı tarım dışı istihdam raporu perşembe günü yayımlanacak.

Pesole, "ABD veri akışı başladığında dolar açısından riskler aşağı yönlü. Aralık ayında Fed faiz indiriminin yeniden piyasanın temel beklentisi haline gelmesini bekliyoruz" dedi.

ING, Euro/dolar paritesinin yıl sonunda 1,18’e yükselmesini öngörüyor.

MUFG'den Soojin Kim de "Fed yetkililerinin birçoğu ihtiyatlı davranırken, Başkan Christopher Waller destek verdiğini açıklasa da, piyasalar faiz indirimi olasılığını %50'nin altına düşürdü" dedi.

