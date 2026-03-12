ING'den Euro/dolar tahmini: 1,15'in altına gelebilir

Avrupa Merkez Bankası’nın olası faiz artışı beklentilerine rağmen İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ekonomik etkileri, Euro üzerinde baskı yarattı. Euro/dolar paritesi 1,15319 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 0,17 kayıpla 1,15472 seviyesinde.

ING analisti Francesco Pesole, Euro-dolar kurunun kısa vadeli faizlere duyarlılığını kaybettiğini, dış şok dönemlerinde bunun sıkça görüldüğünü belirtti. Pesole, paritenin petrol fiyatlarının aynası haline geldiğini ve negatif momentumun Euro'yu 1,15’in altına çekebileceğini söyledi. Analiste göre, bu seviyenin kırılması halinde bir sonraki teknik destek noktası geçen ağustosta görülen 1,140 seviyesi olacak.