ING'den sterlin için yeni öngörü

ING analisti Francesco Pesole, Ağustos ayında BOE'nin faiz indirimine ilişkin piyasa beklentilerinin, BOC'nin TSİ 16.45'te alacağı kararla faizleri düşürmesi halinde yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğini belirtti.

BOC'nin büyük ölçüde 25 baz puanlık bir indirim yapmasının beklendiğini ifade eden Pesole, tüm ana enflasyon ölçümlerinin yüzde 1-3 BOC tolerans bandı içinde olması ve istihdam piyasasının beklenenden daha fazla zayıflaması nedeniyle daha fazla faiz indirimi için “güçlü bir durum” olduğunu vurguladı.