İngiliz sterlini dolar karşısında dalgalanıyor: Hürmüz Boğazı ve BoE faiz kararları öne çıkıyor

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Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,344 seviyelerinde dalgalanıyor. GBP/USD paritesinde günlük kayıp %0,1 civarında seyrediyor. Yatırımcılar, özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda temkinli bir tutum sergiliyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler piyasaları etkiliyor

Jeopolitik risklerin odağında yer alan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmeler, enerji arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bölgedeki tansiyonun artması, petrol ve doğal gaz fiyatlarında volatilitenin yükselmesine neden olurken, bu durum İngiliz sterlini gibi para birimlerinin değerinde dalgalanmalara yol açıyor. Enerji fiyatlarındaki belirsizlik, küresel ekonomik toparlanma sürecine dair endişeleri artırıyor.

BoE'nin faiz politikası yatırımları şekillendiriyor

BoE'nin faiz oranlarına ilişkin yaklaşımı, sterlinin performansında belirleyici unsur olmaya devam ediyor. BoE’nin önümüzdeki dönemde faiz artırımı yapıp yapmayacağına dair beklentiler, piyasalarda yakından takip ediliyor. Para politikasında sıkılaşma sinyalleri, sterlin üzerinde destekleyici bir etki yaratırken, ekonomik büyüme ve enflasyon verileri de karar sürecinde kritik rol oynuyor.

Yatırımcılar, hem jeopolitik riskler hem de merkez bankalarının para politikası kararları arasında denge kurmaya çalışırken, GBP/USD paritesi dar bantta hareket ediyor. Önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve BoE’nin açıklamaları, sterlinin yönü üzerinde belirleyici olacak.