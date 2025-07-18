İngiliz sterlini için aşağı yönlü tahmin

Son enflasyon ve işgücü piyasası verilerinin BoE'nin faiz oranlarını çok erken düşürme konusunda temkinli davranması gerektiğini göstermesine rağmen Monex, daha geniş ekonomik tablonun İngiltere için diğer büyük ekonomilere kıyasla daha sıkıntılı bir senaryo çizdiğini söylüyor.

Analistler, "İşgücü piyasası soğuma işaretleri gösterse de enflasyon ve ücret artışı yapışkanlığını koruyor. Bu kombinasyon kamu maliyesi üzerinde ek bir baskı yaratıyor ve önemli vergi artışları olasılığına işaret ediyor" dedi.

Son rakamlar tek başına faiz oranlarının sabit tutulmasını desteklese de, daha derin yapısal zorlukların da altını çiziyor. Monex, yüksek enflasyonun devam etmesi ve mali baskıların artması nedeniyle İngiltere'nin görünümünün küresel benzerlerine kıyasla "çok daha zayıf" olduğunu söylüyor.

Kamu hesaplarını dengelemek için büyük ölçekli vergi artışları ihtimali, büyüme beklentilerini daha da azaltabilir ve tüketici harcamalarını azaltarak pound üzerindeki baskıyı artırabilir.

BoE'nin bir sonraki politika kararı ve beraberindeki ekonomik tahminler, politika yapıcıların enflasyon risklerini daha geniş ekonomik kırılganlıkla nasıl dengeleyeceğine dair ipuçları için yakından izlenecek.