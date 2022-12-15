İngiltere de ayağını gazdan çekti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), tartışmalı geçtiği anlaşılan Para Politikası Komitesi (PPK) toplantısında faizi piyasa beklentileri doğrultusunda 50 baz puan artırdı.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 3,00'ten yüzde 3,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Ancak karar piyasanın beklediği gibi oybirliğiyle alınmadı. 9 Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin 2'si faizin değişmemesi yönünde, 1'i ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Değiştirilmemesi yönünde oy kullanan üyeler Silvina Tenreyro ve Swati Dhingra, 75 baz puan artırılması yönünde oy kullanan üye ise Catherine Mann olarak açıklandı.

Enflasyonun yüksek kalması öngürülüyor

Duyuruda, ülkenin beklenenden uzun süre resesyonda kalabileceği kaydedilerek, enflasyon baskısının ise kısa dönemde oldukça yüksek seviyede kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

Enflasyonun 2023'ün ortalarında sert şekilde geri çekilebileceğinin tahmin edildiği duyuruda, söz konusu geri çekilmeye artan işsizliğin ve düşmesi beklenen enerji fiyatlarının öncülük edebileceği ifade edildi.

Duyuruda, küresel tedarik zincirine ilişkin sıkıntıların hafiflediği ancak enflasyon baskısının yukarı yönlü kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bankamızın uzmanları bu yılın son çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmeye başladı. İş gücü piyasalarında talebin azalmaya başlamasına karşı, piyasalar sıkı kalmaya devam ediyor. Enflasyon kasımda yüzde 10,7 ile beklentilerin hafif altında kalırken, Enerji Fiyatları Garantisi (EPG) hanehalkının enerji faturalarına olumlu yansıdı."

Ekonominin bankanın kasım projeksiyonlarına paralel şekilde gelişim göstermesi halinde faiz artışlarının devam edebileceği aktarılan duyuruda, "Görünüme ilişkin birçok belirsizlik mevcut. Eğer görünüm kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalırsa, buna güçlü şekilde cevap vermekten çekinmeyiz." ifadeleri kullanıldı.