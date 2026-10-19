İngiltere finans sektöründe yapay zeka alarmı: İstihdam kırılması başladı

İngiltere ekonomisinin ve ihracatının amiral gemisi konumundaki finans sektörü, yeni nesil teknolojilerin iş süreçlerine en hızlı entegre edildiği alan olarak öne çıkıyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE), finans iş kolunun %84 gibi yüksek bir oranla yapay zeka kaynaklı dönüşüme en açık sektör olduğunu doğruluyor. Bu teknolojik dalganın etkisiyle ülke genelindeki açık iş pozisyonları 2022'deki tepe noktasına göre yarı yarıya erirken; en belirgin geri çekilme muhasebe, yatırım analizi ve idari finans kadrolarında yaşanıyor.

Morgan Stanley tarafından yapılan işveren araştırmaları, İngiltere merkezli firmaların 2025 dönemi için yapay zeka entegrasyonu sebebiyle personel sayılarında net %8 düzeyinde bir azalma kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu tablo; ABD, Almanya, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş pazarlardaki ortalama kayıpların iki katına denk geliyor. Sektörün küresel oyuncularından HSBC Holdings, ülke çapındaki finansal danışman ağını %70 oranında küçültmeyi hedeflerken; JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bazı departmanlarda %30 ila %40'a varan istihdam kısıntılarına gidildiğini, ancak etkilenen personelin büyük bölümüne kurum içinde yeni görevler tanımlandığını belirtiyor.

Bölgesel merkezlerde zincirleme reaksiyon riski

Müşteri taleplerinin karşılanması, risk onaylarının denetimi ve operasyonel takip gibi rutin işlerin yazılımlara devredilmesi, finans ekosistemiyle ayakta duran bölgesel kentleri doğrudan vuruyor. Bournemouth, Brighton ve Swindon gibi merkezlerde sektörel iş ilanları keskin bir düşüş sergilerken; JPMorgan'ın Bournemouth tesisine yaptığı 300 milyon sterlinlik yatırımla kurulacak 1.800 kişilik yeni office alanının dahi tamamen taze bir istihdam yaratmayacağı ifade ediliyor. Alternatif iş imkânlarının sınırlı olduğu küçük kentlerde, otomasyona bağlı kadro kayıplarının yerel harcamaları düşürerek hizmet sektöründe zincirleme bir istihdam krizini tetiklemesinden kaygı duyuluyor.

Mesleki roller değişiyor, kamu araştırma başlattı

Teknolojik dönüşüm, sektördeki uzmanlık tanımlarını da baştan yazıyor. Fon yöneticileri ile stratejistler yapay zekayı verimlilik artıran bir yardımcı olarak kullanırken; müşteri ilişkileri ve denetim personeli daha çok sistem çıktılarının kalitesini kontrol eden bir konuma evriliyor. Diğer taraftan, yapay zekaya dayalı hizmet ihracatında İsrail'in ardından dünya liderleri arasında yer alan İngiltere bir yandan rekabet avantajını güçlendirme şansı yakalarken diğer yandan zihinsel emeğin ucuzlaması nedeniyle ihracat gelirlerinde kayıp yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Süreç karşında kamu otoritesi de olası riskleri haritalandırmak üzere harekete geçti. İngiltere Hazinesi ile Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen AI Economics Institute projesi bölgesel iş gücü piyasalarını öncelikli inceleme alanı ilan ederken, Londra Belediye Başkanlığı da başkentin otomasyona karşı direncini analiz etmek amacıyla Institute for the Future of Work kurumunu görevlendirdi.