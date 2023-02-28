İngiltere Merkez Bankası'nın tahvili satışına 'operasyonel' engel
İngiltere Merkez Bankası, portföyünde bulunan şirket tahvillerinin rutin satış ihalesini operasyonel problem nedeniyle erteledi.
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İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), bugün yapılması gereken şirket tahvili satışı, perşembe günü Türkiye saati ile 14:00'a ertelendi.
BoE, yarın da daha önce planlanmış şirket tahvili satışı yapacak. Satış Türkiye saati ile 12.00'da gerçekleşecek.
ECB, 900 milyar GBP büyüklüğündeki parasal genişleme çerçevesinde 20 milyar GBP tutarında şirket tahvili satın almıştı.