İngiltere tahvil faizleri 6,5 ayın zirvesine ulaştı

Tradeweb verilerine göre 10 yıllık gilt faizi yüzde 4,813 ile 6,5 aylık zirveye ulaştıktan sonra yüzde 4,800 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar Cuma günü açıklanan beklentilerin altında kalan İngiltere büyüme verilerini göz ardı ederek yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutabileceğini, hatta artırabileceğini fiyatlamaya başladı. Aberdeen'den Luke Bartholomew, "Yatırımcılar çok daha fazla Orta Doğu çatışmasına ve bunun yaratacağı etkilere odaklanmış durumda" dedi.