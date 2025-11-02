İngiltere tahvil piyasasında 2 yılın en güçlü performansı

Aberdeen Group Plc, Fidelity International ve JPMorgan Asset Management dahil yatırımcılar daha fazla kazanç öngörüyor. Goldman Sachs Group analistleri ise, enflasyon baskılarının hafiflemesi ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'in bütçeyi dengelemek için sert adımlar atacağına dair işaretler gerekçesiyle getiri tahminlerini azalttı.

Bloomberg News'un haberine göre BoE'nin faiz indirimlerine ilişkin beklentiler bu hareketi destekliyor. Giderek artan sayıda stratejist, BoE'nin bu haftaki toplantıda sürpriz bir indirim yapabileceğini öngörüyor.

JPMorgan Asset Management küresel tahvil başkanı Seamus Mac Gorain, "Enflasyonun ne zaman düşmeye başlayacağı her zaman bir soru işareti oldu ve şimdi bunun gerçekleşmeye başladığına dair işaretler var" dedi.

Liz Truss'ın finansman planı olmayan bütçe önerilerinin üç yıl önce tarihi bir satışa yol açmasından bu yana, ülkenin çalkantılı borç piyasaları politik bir mesele olmaya devam ediyor.

İngiltere devlet tahvili getirileri G7 ülkeleri arasında hala en yüksek seviyede ancak faiz indirimi bahislerindeki artış sayesinde fark daralıyor. Para piyasaları önümüzdeki yıl boyunca 60 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor; bu rakam Ekim başında yaklaşık 40 baz puan seviyesindeydi.

Barclays Plc ve Goldman Sachs dahil bazı bankalar BOE'nin Perşembe günkü toplantıda faiz indireceğini öngörüyor.

Jupiter Asset Management'tan Huw Davies, "Bir aşamada, İngiltere ekonomisindeki zayıflık, BOE'nin en azından faiz indirimleri konusunda daha dinamik davranmasına olanak sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.