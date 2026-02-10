  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. İngiltere tahvilleri üzerindeki siyasi risk primi sürecek
Takip Et

İngiltere tahvilleri üzerindeki siyasi risk primi sürecek

ING stratejistleri Benjamin Schroeder ve Michiel Tukker, İngiltere’de siyasi ortamın hâlâ istikrarsız olması nedeniyle yatırımcıların hükümet tahvillerinde risk primi talep etmeye devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere tahvilleri üzerindeki siyasi risk primi sürecek
Takip Et

Başbakan Keir Starmer’ın pazartesi günü istifa çağrılarını reddetmesi, liderlik değişikliği ihtimalinden endişe eden yatırımcılara geçici rahatlama sağladı. Ancak stratejistler, bu gelişmeye rağmen İngiltere tahvillerinde getirilerin gelişmiş piyasa emsallerine kıyasla yüksek kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Starmer’ın açıklamalarının ardından tahvil getirileri sınırlı düşüş gösterdi. On yıllık İngiltere tahvili (gilt) getirisi 2,7 baz puan gerileyerek son işlemlerde yüzde 4,503 seviyesinde seyretti.

Avrupalı bankadan altın için yıl sonu tahminiAvrupalı bankadan altın için yıl sonu tahminiAltın Haberleri

 