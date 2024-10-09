İngiltere ve Almanya’nın tahvil savaşında son 1 yılın zirvesi

T.D. Securities kıdemli Avrupa faiz stratejisti Pooja Kumra, İngiltere'nin faiz indirimlerinin hızı ve hükümet harcama planları konusundaki belirsizlik nedeniyle İngiltere devlet tahvilleri ile Alman devlet tahvilleri getirileri arasındaki farkın 13 ayın en yüksek seviyesi olan 194 baz puana çıktığını söyledi.

Kumra, “Hem mali hem de parasal taraf için belirsiz bir yol haritası sterlin kurları üzerinde ağır bir yük oluşturuyor,” dedi.

TD Securities'e göre, yatırımcıların nispeten daha güvenli olan Alman devlet tahvili yerine İngiltere devlet tahviline yatırım yapmaları için ödenen prim olan getiri farkı, eski Başbakan Liz Truss'un 2022 sonbaharındaki mini bütçesinin ardından 228 baz puana ulaştı.