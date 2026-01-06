İngiltere ve Euro Bölgesi'nde yüksek hisse getirisi fırsatı

Panmure Liberum ekonomistleri Joachim Klement ve Susana Cruz’a göre, İngiltere ve euro bölgesinin 2026 yılında daha güçlü bir GSYH büyümesi ve hisse senedi piyasalarında daha yüksek getiri kaydetmesi bekleniyor. Analizde, savunma harcamaları ile altyapı programlarındaki artışın ekonomik büyümeyi ve şirket performanslarını destekleyeceği vurgulandı.

Ekonomistler, kamu kaynaklı harcamaların özellikle sanayi, inşaat ve savunma bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerini artırabileceğini belirtti. Bu gelişmelerin, büyüme görünümünü iyileştirirken yatırımcı güvenini de desteklemesi öngörülüyor.

Panmure Liberum, 2026 yılında hem İngiltere hem de Avrupa piyasalarında toplam getirilerin çift haneli seviyelerde olmasını bekliyor. Notta, bu performansın ABD piyasalarıyla aynı seviyede gerçekleşeceği ifade edildi.