İngiltere'de tahvil faizleri 18 yılın zirvesinde

İngiltere 10 yıllık devlet tahvili getirileri, piyasaların İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) bu yıl için dört faiz artırımı fiyatlamasıyla bugün %5,068’e yükselerek Temmuz 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gün içinde 7 baz puan artış gösteren gösterge tahviller, küresel finans krizinden bu yana ilk kez %5 barajını aşarak ABD ve Alman devlet borçlanma maliyetlerindeki artışı geride bıraktı.

BoE beklentilerine karşı hassas olan iki yıllık tahvil faizleri ise 11 baz puan artarak %4,685 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek noktasına ulaştı.

AXA'nın baş ekonomisti Gilles Moec, İngiltere'nin enerji şoku öncesinde de mevcut olan kırılganlıkları nedeniyle tahvil piyasasında en fazla baskıya maruz kalan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Moec, İngiltere'nin enerji şokuyla daha da derinleşecek "inatçı enflasyonla" mücadele etmesi ve geçmişe kıyasla borçlanma için yabancı yatırımcılara olan bağımlılığının artması nedeniyle özellikle kırılgan bir konumda bulunduğuna dikkat çekti.