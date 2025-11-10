İngiltere’de ücret artışının yavaşlaması sterlini zayıflatabilir

ING analisti Chris Turner, bunun Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını güçlendireceğini ve bu beklentinin hâlen piyasa tarafından yeterince fiyatlanmadığını ifade etti.

LSEG verilerine göre, piyasalar şu anda İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) Aralık toplantısında faiz indirimi yapma ihtimalini %57 olarak fiyatlıyor. Turner, açıklanacak istihdam piyasası verilerinin bu beklentileri şekillendirebileceğini söyledi.

Ücret artışındaki ek bir yavaşlamanın, enflasyonun tahmin edilenden daha az kalıcı olduğuna dair BOE’ye daha fazla güven sağlayacağını belirtti.

Euro, sterlin karşısında %0,1 artışla 0,8792 seviyesine yükselirken, ING euro/sterlin paritesinin 0,88’in üzerine çıkmasını bekliyor. Sterlin ise dolar karşısında 1,3157 seviyesinde yatay işlem görüyor.