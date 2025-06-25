İngiltere'nin tahvil getirileri 6 haftanın dibinde
İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvillerinin getirileri son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.
İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvillerinin getirileri, İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından piyasa duyarlılığının artmasıyla son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, ateşkesin artan enerji fiyatlarından kaynaklanan yüksek enflasyon endişelerini azalttığını söyledi.
On yıllık devlet tahvili getirileri %4,440'a kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek %4,463'ten işlem gördü.