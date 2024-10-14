ING'ye göre doların daha fazla yükselmesi için alan sınırlı

ABD para piyasaları Fed'in bu yılın son iki toplantısında 50 baz puandan daha az faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor, ancak Turner'a göre bu durum daha fazla değişmeyebilir.

Turner, “Kısa vadeli ABD faizlerinin bundan sonra çok daha fazla yükseleceğinden şüpheliyiz” dedi.

DXY dolar endeksi geçen haftanın zirvesi olan 103,178'e yakın 103,002'den işlem görüyor. ING, 102,70 ile 103,20 arasında kalmasını bekliyor.