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ING'ye göre doların daha fazla yükselmesi için alan sınırlı

ING döviz analisti Chris Turner, doların son dönemdeki kazanımlarını koruduğunu, bir sepet para birimi karşısında iki ayın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve yatırımcıların ABD faiz oranı indirimlerine yönelik beklentilerini önemli ölçüde azaltmasının ardından güçlü kalması gerektiğini, ancak daha fazla yükselmek için sınırlı bir kapsam olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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ING'ye göre doların daha fazla yükselmesi için alan sınırlı
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ABD para piyasaları Fed'in bu yılın son iki toplantısında 50 baz puandan daha az faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor, ancak Turner'a göre bu durum daha fazla değişmeyebilir.

Turner, “Kısa vadeli ABD faizlerinin bundan sonra çok daha fazla yükseleceğinden şüpheliyiz” dedi.

DXY dolar endeksi geçen haftanın zirvesi olan 103,178'e yakın 103,002'den işlem görüyor. ING, 102,70 ile 103,20 arasında kalmasını bekliyor.

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