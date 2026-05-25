İnşaat devi OHLA’dan borsada gövde gösterisi: İlk çeyrek karı hisseleri zirveye taşıdı

Geçmiş dönemlerde üst üste yaşanan finansal sıkışıklıklar ve borç yapılandırma süreçleriyle mücadele eden sektörün küresel oyuncusu, yılın ilk çeyreğinde operasyonel gücünü yeniden kanıtladı. Şirketin resmi bilançosunda, uzun bir aradan sonra yeniden net kâr bölgesine geçildiğinin ilan edilmesi, piyasalarda çok güçlü bir alım dalgası başlattı. Yatırımcıların ilk çeyrek performansına verdiği bu pozitif tepki, borsadaki hisse fiyatını doğrudan yukarı fırlattı. Gün içinde yüzde 13,6 oranında değer kazanan şirket hisseleri, son ayların en yüksek işlem hacmine ulaşarak günü zirvede tamamladı.

Operasyonel karlılık ve gelir artışı güven verdi

Piyasalardaki bu sert ve olumlu hareketin arkasında sadece kâra geçiş değil, gelirlerin kalitesindeki artış da yer alıyor. Şirketin inşaat ve altyapı projelerinden elde ettiği marjların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, işletme karlılığını ciddi oranda yukarı taşıdı. Grubun maliyet kontrolü stratejilerinin meyve vermeye başladığı ve özellikle uluslararası büyük projelerden elde edilen düzenli ödemelerin nakit akışını rahatlattığı açıkça görülüyor. Şirketin faaliyet gösterdiği ana pazarlardaki büyüme ivmesi, bilançonun sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu sinyalini net bir şekilde veriyor.

Borç azaltma hedefi ve gelecek stratejisi

Yönetimin uzun süredir üzerinde çalıştığı borç yükünü hafifletme ve finansal kaldıracı düşürme planı, bu çeyrekteki kârlılıkla birlikte yeni bir evreye girdi. İlk çeyrek sonuçlarının ardından, elde edilen bu operasyonel karın şirketin likidite pozisyonunu güçlendireceği ve borç ödeme kalitesini artıracağı öngörülüyor. Gelecek dönemde daha seçici ve yüksek kârlı projelere odaklanma kararı alan grubun, bu bilanço başarısıyla birlikte uluslararası piyasalardaki kredi itibarını da yeniden tazelediği anlaşılıyor.