İş Bankası, Dijital Teminat Mektubu uygulamasını başlattı

Türkiye İş Bankası, sunduğu çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2021 yılında İşCep üzerinden teminat mektubu başvurularının şubelerine iletilmesi hizmetini hayata geçiren banka, bu hizmete Dijital Teminat Mektubu uygulaması ekledi.

İşCep’in yeni özelliğiyle başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçleri dakikalar içinde tamamlanarak teminat mektupları muhatabına gönderiliyor. Başvuru sahibi, mektubun durumunu (teslim, kamu için onay/ret vb.) kendisine iletilen bildirimlerle öğrenebiliyor.

Eklenen yeni özellik ile ilk aşamada Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamındaki geçici elektronik teminat mektupları İşCep üzerinden düzenlenebiliyor. Diğer mektuplar için başvuruların İşCep’ten şubelere iletilmesi uygulamasına devam edilirken, yakın zamanda yeni muhatap kurumların da Dijital Teminat Mektubu kapsamına alınması sağlanacak.

“Ticari müşterilerimizin işlerine hız katacak”

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, “Gayrinakdi kredilerin önem kazandığı bu dönemde, dijital bankacılığa verdiğimiz değer ve yürüttüğümüz inovasyon çalışmalarının örneklerinden biri olan Dijital Teminat Mektubu uygulamasını ticari müşterilerimizin işlerine hız katmasını sağlamak üzere hayata geçirdik. Müşterilerimiz bulundukları yerden ayrılmadan, mevcut limitleri dahilindeki mektuplar için Dijital Teminat Mektubu oluşturabiliyor. Gerçek kişi tacir olan müşterilerimiz ise mevcut limitleri olmasa dahi, sistemce önerilecek yeni limit ile kolayca Dijital Teminat Mektubu düzenleyebiliyor. Ticari müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak olan yeni uygulamamız kapsamına, yeni muhatap kurumların eklenmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.