İş Bankası/Hakan Aran'dan soruşturma açıklaması: Rekabet bozucu bir unsur görmüyorum

6 Şubat 2023'teki deprem felaketlerinden etkilenen illerde ilk günden itibaren acil ihtiyaçların karşılanmasından uzun soluklu projelere kadar pek çok destek çalışması yürüten İş Bankası, bölgedeki çalışanları için lojman inşaatlarını sürdürüyor. Malatya'da oluşturulan kalıcı konutlar, şehirdeki banka ve iştirak çalışanlarına düzenlenen törenle teslim edildi. Malatya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankalara açılan Rekabet Kurulu soruşturmasını değerlendirdi.

Aran, "Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan incelemelere dayalı olduğu için aslında iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir işlemi yapmak için yazışıp konuşup anlaşmakla, hangi banka ne yapmışı öğrenmek için yazışıp konuşmak ayrı konular. Hayatın normal akışında olmayan, rekabeti bozucu bir şekilde rakiple beraber bir şeyin yapılmasına karar vermek vardır, 'Çalışana sen şunu ver, ben de onu vereyim' gibi ve bu davranış elbette suçtur, rekabet ihlalidir ama hangi banka ne yapmışı öğrenmek bir görevdir, sorumluluğun yerine getirilmesidir ki; iki konuyu birbirinden ayırmak gerekir. 'Hangi banka ne yapmış'ı öğrenmek için yapılan araştırma ve sormalarla, yazışmalarla; 'bunu böyle yapalım mı?'diye olanları birbirinden ayırmak lazım." dedi.

"Rekabet bozucu ya da herhangi bir çalışanın mağduriyetine sebep olabilecek bir unsur görmüyorum"

"İş Bankası'nda çalışanların ücretleri toplu iş sözleşmesi ile sendika ile müzakere ediliyor" diyen Aran "Bizim sürecimiz belli, ücretler TİS sonunda bağlanıyor. Ondan sonra bu bağıtlanan şeyin ne olduğu, nasıl olduğu konusunu merak eden bankalar zaten KAP açıklaması yapıldığında ya da basına haber olduğunda oradan görüyorlar. Onun dışında da varsa merak ettikleri detay, onu da insan kaynaklarına soruyorlar. Zaten gazeteye haber olan bir konuda kamuoyuyla paylaşılan bir bilginin soran kişiye verilmesinde de bir sakınca görülmüyor. Dolayısıyla ben bu yönüyle bakıldığında rekabet bozucu ya da herhangi bir çalışanın mağduriyetine sebep olabilecek bir unsur görmüyorum. Ayrıca Bankamızca ara kademeden yönetici alımı yapılmıyor, bizde transfer söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Şişecam'ın arazi satışına da değinen Aran, ortaya atılan bazı iddialara ilişkin olarak arsanın satışıyla ilgili itirazınız olan bir nokta var mı? sorusunu şöyle yanıtladı:

"KAP açıklamasında da belirtildiği gibi 171,5 milyon dolara -TL'ye çevirdiğiniz zaman 7,5 milyar TL'ye - satılmış olan bir arsadan bahsediyoruz. Boğaza yakın konumu ile Türkiye için en kıymetli yerlerden biri olması, elbette onu emsalsiz hale getiriyor. Dolayısıyla bu tür alım-satımlarda her zaman 'Çok ucuza gitti' de diyebilirsiniz, 'O kadar eder miydi?' diye de düşünebilirsiniz.

Şu anda bizim örneğimizde bunun çok ucuza satıldığı, 171,5 milyon dolardan çok daha fazla edeceği, emsalsiz bir yer olduğu fikrinden hareketle 'İş Bankası, Şişecam böyle bir arsayı nasıl olur da satar' düşüncesiyle haber oldu.

Bugünün ortamında biz bütün müşterilerimize bir şeyleri öğütlerken, şu sıkı para politikasının olduğu dönemde sanayinin bu yılı nasıl geçirmesi gerektiğini söylerken Şişecam gibi bir sanayi şirketinin elinde 7,5 milyar TL nakit yaratacak olan ve 24 yıldır duran bir arsa varsa; 7,5 milyar liranın fırsat maliyetini, bugün getireceklerini de hesaplamak gerekir diye düşünüyorum.

Şişecam gibi faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en büyük 5 oyuncusundan biri haline gelmiş bir sınai şirketin nihayetinde gayrimenkul projelerine odaklanması dikkat dağıtıcı bir husus olarak karşımıza çıkabilir. Şişecam'ın temel konsantrasyonu, dünya çapında bir marka olmaktır ve buna yönelik kararlılığımız da devam etmektedir.

Aran'dan "Neden proje geliştirmediniz?" eleştirisine yanıt

'Niye proje geliştirmediniz' sorusu da bir eleştiri olarak geliyor. Proje geliştirmek için de ilave para harcamak gerekiyor ve gerçekten bugün Türkiye'de bunu nakit olarak verip kasaya koyabilecek alıcı sayısı az. Böyle bir işlemi yapabilecek büyüklükte gayrimenkul geliştiricisi de az ve bunların birbirine denk gelmesi öyle sanıldığı kadar kolay değil.

Bu büyüklükteki alıcı ve satıcının denk geldiği durumda hem Şişecam’ın Genel Müdürü ve bu konuyla ilgilenen ekipleri hem de Yönetim Kurulu 'arsanın emsal değeri nedir, imar durumuna bakıldığında orada nasıl bir proje geliştirilebilir, o projeye ne kadar para harcamak gerekir, sonucunda ne almak gerekir, bu geri dönüş ne kadar sürede olabilir?' gibi konuları, bugün gelen 171,5 milyon dolar teklifle karşılaştırarak bir karar veriyorlar. Ticari açıdan kapsamlı bir değerlendirmeyle verilmiş rasyonel bir karar olduğunu düşünüyorum.

İş Bankası'nda her karar matematiğine, tekniğine göre alınıyor. Tümüyle finansal ve rasyonel kararlar. Ama maalesef Türkiye'de bir karar alındıktan sonra ona her türlü senaryo yazılıyor.

Bilgi kirliliği had safhada. Şunu da ifade edeyim; İş Bankası’nda her karar matematiğine göre, tekniğine göre, o sırada o şirkette neyin doğru olduğuna ilişkin teknik bakış açısıyla alınıyor.

Arka planında söylenmeyen, siyasi ya da teknik dışı hiçbir alanın olmadığını; bankada verilmiş olan tüm bu tarz büyük alım-satım kararlarının hepsinin arkasında o rasyonaliteyi aradığımızı ve onunla hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun dışındakiler tamamen söylenti ve masa başı uydurma haberlerdir. Gerçek hayatta en ufak karşılığı olmayan söylemlerdir."