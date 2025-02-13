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İş Bankası'ndan BDDK ve SPK'ya başvuru

Türkiye İş Bankası, esas sözleşmesinin 29 ve 38. maddelerinde değişiklik yapmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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İş Bankası'ndan BDDK ve SPK'ya başvuru
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Türkiye İş Bankası, esas sözleşmesinde değişikliğe gidiyor.

Bankadan Kamuyu Ayınlata Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın esas sözleşmesinin 29 ve 38 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu belirtildi.

Esas Sözleşmesinin 29 ve numaralı maddesi, "Yönetim Kurulu üyeleri aralarından birbaşkan ve bulunmadığı zamanlarda onavekalet etmek üzere en az bir başkan vekiliseçer. Yazmanlık görevi üyelerden veyakurul dışından birine verilebilir" şeklinde değişirildi.

38 numaralı madde ise, "Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdürebırakılmıştır. Yönetim Kurulu’nun işbuEsas Sözleşme hükümleri uyarıncayetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devriyapması halleri saklı kalmak kaydıyla,Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin,müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerintayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlaraverilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile herkademedeki imza yetkililerinin atanmaları vegörevden alınmaları, Genel Müdürün önerisiüzerine Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.Diğer memurların tayin, nakil, taltif vecezalandırılmaları Genel Müdür tarafındanyapılır.Bankanın bütün memurları, emirleri GenelMüdürden alırlar. Bankacılık mevzuatı vediğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır" şeklinde düzenlendi.

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