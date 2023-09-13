İş Bankası’ndan yeni fon: 100. Yıl Girişim Sermayesi

İş Bankası Grubu, kurduğu yeni yatırım fonuyla, teknolojiyle hızla büyüyen ve sıradışı kuruculara sahip girişimlere destek olacak. Cumhuriyetin ve ardından gelen İş Bankası’nın 100. yılına ithafen “100. Yıl Girişim Sermayesi” adıyla hayata geçirilen fonun tanıtımı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile Türkiye İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Kolu Başkanı ve 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu’nun ev sahipliğindeki etkinlikle gerçekleştirildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fonun isminin 100. Yıl olmasının Cumhuriyet ve İş Bankası açısından önemine değinerek, “100. yılda eğer kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşıyor olsaydı, bugün konuşulmasını istediği şey bilim olurdu, yapay zeka olurdu. Bu konuda Türkiye’nin geldiği yeri duymak, bilmek ve bununla gurur duymak isterdi” dedi.

Yapay zekanın, sanayi devrimine eşdeğer bir dönüşümü tetiklediğini söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretken yapay zeka insan beyninin kapasitesini artıracak ve insanı çok farklı bir olgunluk seviyesine çıkaracak bir teknolojidir. Artık beynimizi gereksiz şeylerle doldurmak zorunda olmayacağız ve insan beyninin bundan sonraki evrimi çok daha farklı şekilde ivmelenerek gelişecek. Bugün akıl dışı olarak gördüğümüz, ‘İnsanlık öldü mü’ diye düşündüğümüz ne varsa, bunların da tükenmesine ve insanların iyilikte buluşmasına vesile olmasını diliyorum. Yapay zekayı böyle kritik bir konumda gördüğümüz için yatırım yapıyoruz. Koç Üniversitesi ile açtığımız Yapay Zeka Araştırma Merkezi akademik anlamda çalışmak isteyen gençlerimize vesile oluyor. Girişimcilik ekosisteminin de bu yaptıklarımızla beraber onun bir tanımlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Bunların bir süre sonra kartopu gibi büyüdüğünü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını görmeyi diliyorum.”

Yıl sonuna kadar 15 girişime yatırım yapacak

Etkinlikte, Yeni Nesil Girişimcilik çatısı altında hayata geçirilen Yapay Zeka Fabrikası da tanıtıldı. Söz konusu ‘üretim merkezi’, yapay zeka dikeyinde topluluk ve yatırım portföyü oluşturarak ekonomik ve stratejik bir değer elde etme hedefi taşıyor. 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu, şu ana kadar 100. Yıl Girişim Sermayesi ile 7 girişime yatırım yaptıklarını, Yapay Zeka Fabrikası aracılığıyla 11 girişime destek vermeye başladıklarını ve onların yatırımlarını da önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Karakullukçu, “Yılsonuna kadar yatırım yaptığımız girişim sayısı 15’i bulacak. Birinci yılı tamamladığımızda da 100. Yıl Girişim Sermayesi ve İş Bankası’nın desteklediği diğer girişim sermayesi fonları aracılığıyla yaptığı yatırım miktarını 50 milyon dolara çıkarmış olacağız” dedi.

100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetici Direktörü Erkan Yağcıoğlu ise “Fonumuzun odağı kısa ve öz: Faaliyet gösterdiği dikeyden ve bulunduğu aşamadan bağımsız olarak, Türkiye’de veya Yurtdışında bulunan Türk kurucuya sahip teknoloji ve yazılım odaklı girişimlere yatırım yapıyoruz. Buradaki ve şu an yatırım süreçleri devam eden girişimler de bunun örneğidir. Henüz cirosu olmayan bir girişime 100 bin ABD doları yatırım yapabildiğimiz gibi, milyonlarca dolar ciro üreten endüstriyel bir girişime 1 milyon ABD Dolarlık bir yatırım taahhüdü verebiliyoruz” açıklamasını yaptı.