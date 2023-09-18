İş Leasing’in portföyü 22 milyar liraya ulaştı

İş Leasing 2023 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı. İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü 40.4 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 21.6 milyar TL, konsolide net karı ise 883 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla İş Leasing, halka açık en büyük leasing şirketi olma özelliğini korudu.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir sonucu olarak Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine kabul edilen İş Leasing, söz konusu endekste yer alan ilk ve tek leasing şirketi oldu.

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün; “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 aynı zamanda Şirketimizin de 35. kuruluş yıl dönümü. Bu anlamlı yılda, tamamı yerli sermayeli bir şirket olarak, ülkemize karşı sorumluluğumuz ile ekonomiye katma değer sağlayacak projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Halka açık olmaktan kaynaklı kurumsal şeffaflığımız bizi hali hazırda sektörde öne çıkarmaktaydı. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ilk leasing şirketi olmak bizim için ayrıca gurur verici bir gelişme oldu. Diğer yandan, üstlendiğimiz sorumluluğun da farkındayız ve iş süreçlerimizi buna göre düzenledik. Ülkemizin başta yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu amaç doğrultusunda ilk etapta Fransız Kalkınma Ajansı kuruluşu PROPARCO’dan 40 milyon EUR tutarında uzun vadeli kaynak temin ettik.” dedi.