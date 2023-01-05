İSGOLD, Vakıfbank ile de altın toplayacak

İSGOLD Altın Rafinerisi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için Ziraat Bankası ile yaptığı işbirliğinden sonra Vakıfbank’la da anlaştı. Nisan ayında Ziraat Bankası ile işbirliğine giden İSGOLD, 26 Aralık 2022 itibariyle Vakıfbank’ın 10 şubesinde, yılbaşından itibaren de 20 şubesinde vatandaşın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmaya başladı. Vatandaşlar halen Türkiye genelinde 180 Ziraat Bankası şubesine fiziki olarak altınlarını teslim edebiliyorlar. Borsa İstanbul’a üye 5 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD, diğer kamu bankası Halkbank’la da yastık altındaki altınların toplanması için yeni yılın ilk aylarında benzer bir işbirliğine gitmeye hazırlanıyor.

İSGOLD Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Aşık, şu ana kadar da 250 kuyumcu ile yastık altındaki altınları toplama işlemini sürdürdüklerini kaydetti. Aşık, “Bizim için altınların güvenli bir şekilde sisteme kazandırılması öncelikli konu. Türkiye’nin iki büyük kamu bankası ile çalışıyor olmak bu güvenin en büyük göstergelerinden biri. İşbirliklerimizi diğer kamu bankası ve özel sektörümüzün önemli bankaları ile sürdürmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Yeni yılı ilk çeyreğinde üç kamu bankası ve en az iki özel banka ile işbirliklerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Yastık altındaki altınların güvenli olarak sisteme kazandırılmasının yanı sıra en fazla altının ekonomiye kazandırılması için de çalıştıklarını dile getiren Aşık, “Yastık altında 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Biz her yıl en az 200 ton altını ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Böylece ülkemizin ithal ettiği yıllık 200 tonluk altın ihtiyacı da karşılanabilir” dedi.