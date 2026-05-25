İskandinav sigorta devi Sampo'dan dev hisse geri alımı: 21. haftada 1,9 milyon lot toplandı

Aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen haftalık işlemlerde alımlar, başta Nasdaq Helsinki olmak üzere farklı işlem platformlarına yayıldı. Hafta boyunca yapılan alımlarda hisse başına hacim-ağırlıklı ortalama fiyat 9,21 Euro ile 9,22 Euro arasında gerçekleşti. Bu kapsamda en yüksek alım hacmi 1 milyon 83 bin 772 adet hisse ile Nasdaq Helsinki piyasasında gerçekleşirken, onu 660 bin 362 adet hisse ile CEUX platformu izledi. Ayrıca TQEX üzerinden 147 bin 176 adet ve AQEU üzerinden de 20 bin 258 adet hissenin alımı tamamlandı. Bu son işlemlerle birlikte şirketin portföyünde tuttuğu kendi hisselerinin toplam adedi 4,5 milyon seviyesini aşarak, toplam şirket paylarının yüzde 0,17'sine ulaştı.

Hedef 350 milyon Euro'luk hissenin iptal edilmesi

Bünyesinde If, Topdanmark ve Hastings gibi dev sigorta markalarını barındıran grubun bu hamlesi, mayıs ayı başında yönetim kurulu tarafından ilan edilen 350 milyon Euro üst limitli geri alım programının bir parçası olarak öne çıkıyor. En geç ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan program kapsamında toplamda 45 milyon adede kadar hissenin toplanması hedefleniyor. Şirket, bu programla piyasadaki dolaşan hisse miktarını azaltarak hisse başına kazancı yukarı taşımayı amaçlıyor. Geri toplanan tüm hisselerin, program bitiminin ardından sermaye azaltımı yoluyla iptal edileceği belirtiliyor. Finansör konumundaki şirket, bu dev operasyonun bütçesini geçmiş dönem operasyonel karlarından ve elden çıkardığı banka iştirak hisselerinden elde ettiği nakit akışıyla karşılıyor.