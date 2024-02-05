İspanya'dan tahvil ihracı için bankalara yetki

İhraca katılan bankalardan biri tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın Ekim 2054 vadeli, 30 yıllık yeni bir devlet tahvilinin lansmanı için bankaların yetkilendirildiği belirtildi.

Banka, işlemin piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte başlatılacağını bildirdi.

İşlem için yetkilendirilen bankalar BBVA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander ve Societe Generale olarak açıklandı.