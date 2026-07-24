İşte 24 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın piyasasında üç günlük primli seyrin ardından kar satışları etkili oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 185 bin liradan tamamladı.

Seans içerisinde en yüksek 6 milyon 255 bin lira seviyesini test eden kıymetli madenin haftanın son gününde yükseliş eğrisini koruyup korumayacağı merak konusu.

İşte 24 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.140,2790 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.039,3600 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.078,710 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.034,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.448,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.393,5600 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.032,44 dolar