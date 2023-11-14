İşte altın fiyatı için 2024 yılı beklentisi: Alman banka açıkladı

Almanya'nın ikinci büyük bankası konumunda bulunan Commerzbank, altın, gümüş, platin ve paladyum için 2024 yılı beklentilerini revize etti.

Banka, 2024 sonunda ons altın fiyatının 2100 dolar seviyesi ile yeni rekora ulaşmasını beklerken; 2024 sonu için ons gümüş fiyat beklentisini 30 dolardan 29 dolara düşürdü.

Commerzbank, önümüzdeki sene sonu için ons paladyum fiyat beklentisini 1400 dolardan 1300 dolara indirdi ve ons platin için fiyat beklentisini ise, 1300 dolardan 1200 dolara düşürdü.