İşte aracı kurumların en beğendiği 5 hisse

Ağustos ayının sonuna gelinirken aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetleri belli oldu. Foreks Haber tarafından takip edilen 28 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen hisseler Turkcell, THY, Migros, BİM ve Akbank oldu.

Turkcell, Foreks Haber'in takip ettiği 28 model portföyün 17'sinde kendisine yer bulurken, THY 16, Migros 13, BİM 13 ve Akbank 10 model portföyde yer aldı.

Bunları 9 model portföyde yer alan Mavi Giyim ve Sabancı Holding, 8 portföyde yer alan Koç Holding ve Tüpraş ile 7 model portföyde yer alan Coca-Cola İçecek, İş Bankası C, TAV Havalimanları ve YKB izledi.

28 model portföyde toplam 69 farklı hisse senedi yer aldı

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 137,09 TL oldu. THY için ortalama hedef fiyatı 443,02 TL, BİM için 673,98 TL, Migros için 696,68 TL, Akbank için 81,88 TL, Mavi Giyim için 142,43 TL, Sabancı Holding için 127,12 TL, Koç Holding için 311,04 TL ve Tüpraş için 222,89 TL, Coca-Cola İçecek için 90,54 TL, İş Bankası C için 19,76 TL, TAV Havalimanları için 358,29 TL ve YKB için 42,45 TL oldu.

Bu en beğenilen 10 hisse içinde en yüksek getiri potansiyeli sunan yüzde 70,81 getiri potansiyeli ile Koç Holding oldu. Koç Holding, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 33,73 kazandırdı. Coca-Cola İçecek yer aldığı model portföylerde verilen hedef fiyatların ortalamasına göre yüzde 54,64 getiri potansiyeline sahip. En yüksek getiri potansiyeline sahip üçüncü hisse yüzde yüzde 53,53 ile THY olurken, TAV Havalimanları yüzde 52,72 ile dördüncü ve İş Bankası C yüzde 50,72 ile beşinci sırada yer aldı.