İşte Goldman Sachs'ın S&P 500 için 2026 sonu hedefi

Goldman Sachs, endeksin hisse başına karının (EPS) 2026’da %12, 2027’de %10 artmasını bekliyor. Bu görünümün, sağlıklı ekonomik büyüme ve büyük ölçekli şirketlerdeki güçlü gelir artışıyla desteklendiği belirtildi.

Değerleme tarafında ise riskler dikkat çekiyor. S&P 500’ün ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 22 kat seviyesinde bulunurken, bu oran 2000 yılındaki 24 katlık zirveye yakın seyrediyor. Yüksek değerlemelerin "potansiyel enerji" oluşturduğu, bunun kalıcı bir yükseliş ivmesine dönüşmesi için güçlü GSYH büyümesi veya Fed’den gevşeme gibi bir makro tetikleyiciye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Piyasa yoğunlaşmasının da arttığına işaret eden Goldman Sachs, en büyük 10 hissenin toplam piyasa değerinin %41’ini, kazançların ise %32’sini oluşturduğunu kaydetti. Bu 10 hisse, 2025’te S&P 500 getirisinin %53’ünü sağladı.

Yapay zeka temasında, yatırımların altyapı kurulumundan kullanım ve gelir üretimine kaydığı belirtildi. Şirketlerin yapay zekadan gelir elde etmeye başladığı 3. faz, robotik ve otomasyonla entegrasyonu ifade eden 3-D fazı ve geniş çaplı verimlilik artışlarının öngörüldüğü 4. faz öne çıkarıldı.

2026 için ana yatırım temaları arasında orta döngü hızlanması, şirket borçlanmasının 2,3 trilyon dolar seviyesine çıkabileceği yeniden kaldıraçlanma süreci ve görece cazip değerlemeleriyle sağlık ve temel maddeler sektörlerinde değer arayışı yer aldı. Sektörel bazda ise temel maddeler, tüketici harcamaları, yazılım ve hizmetler ile sağlık sektörleri için ağırlık artırımı önerildi.