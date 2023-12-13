İşte piyasaların Fed'e ilk tepkisi: Altın, dolar, borsa, tahvil...

Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası (Fed), aralık ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğu açıklanan projeksiyonlarda 2024 yılı için üç faiz indirimi öngördü.

Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası yaptığı konuşmada, FOMC katılımcılarının daha fazla faiz artırımı olasılığını masadan kaldırmak istemediğini belirtirken, "Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi" dedi.

Fed'in kritik faiz kararı ve mesajları sonrası piyasalar hareketlendi. Piyasalarda, Fed'in 2024'te 100 baz puandan fazla faiz indirimine gideceği fiyatlanırken; mayıs ayında faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed açıklamaları sonrası, küresel borsa endeksleri yükseldi.

Ons altın, Fed kararı sonrası yüzde 2'ye yakın yükselerek yeniden 2000 doları aştı ve 8 Aralık'tan bu yana ilk kez 2017 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 23.14 itibarıyla yüzde 1,84 artışla 2015 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar endeksi, hızlı gerileyerek 103 seviyesinin altına sarktı. Şu sıralarda ise, yüzde 0,97 kayıpla 102,86 seviyesinde bulunuyor.

ABD 2 yıllık tahvil faizi 19,6 baz puan düşerek yüzde 4,53 ile haziran ortasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, 12,5 baz puan düşerek yüzde 4,08 ile ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Euro/dolar paritesi ise, 1,0896 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL, yatay negatif seyrederken; gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 1881 liraya kadar tırmandı.

Fed kontrollü bir beklenti açıkladı

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Fed yılın son toplantısında beklenildiği gibi faizi yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Ekonomik projeksiyonlara baktığımızda üyelerin 2024 yılı için büyüme ve enflasyon beklentilerini 0.1 puan aşağı çektiğini görmekteyiz. İşsizlik oranında ise, bir değişim beklenmiyor. Faiz konusunda üyelerin 2024 yılı boyunca 75bps faiz indirimi beklediğini görmekteyiz. Eylül projeksiyonunda bu beklenti 50bps düzeyindeydi.

Piyasa beklentisi ise 100-125bps civarında fiyatlanıyordu. Bu açıdan baktığımızda Fed’in biraz daha kontrollü bir beklenti açıkladığını görmekteyiz.

Fed Başkanı Powell, yaptığı konuşmada enflasyonun hala yüksek olduğunu gerekirse faiz indirilebileceklerini söyledi. Bu söylem uzun süredir kullanılıyor.

Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Fed’in enflasyon hedefi %2. Mevcut enflasyon %3.1, çekirdek enflasyon ise %4.0 seviyesinde. Çekirdek enflasyonu düşürmekte zorlanıyorlar ve bu enflasyon katı duruyor. Çekirdek enflasyondaki bu katılık, manşet enflasyonda yukarı riski sürdürecektir. Bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor.

Piyasa fiyatlamaları fazla iyimser

Piyasalar bu akşamki gelişmeleri pozitif fiyatlıyor. 10 yıllık faiz %4’e kadar gerilerken dolar endeksinde de baskı var. Majör borsalar ise bu kapsamda primleniyor.

Piyasada beklentilerin kısa sürede başka boyutlara everilebildiğini daha önceki süreçlerde çokça gördük. Her ne kadar piyasalar bu aşamada pozitif fiyatlama yapsa da bunu fazla iyimser buluyorum.

ABD’de güçlü istihdam ve enflasyonda yukarı risk sürdükçe Fed de kontrollü gidecektir. Çünkü olası bir erken faiz indirimi enflasyonu yeniden yukarı çekebilir ve içerisinde çıkılması zor bir sürece girebilirler.

Bu yılı artık ufak ufak tamamlıyoruz. Bu süreçte piyasaları bozacak bir gelişme olamayacaktır. Yeni yıl ile birlikte gelecek enflasyon ve istihdam verileri beklentilerin yeniden şekillenmesine yol açabilir.