İsviçre frangı, dolar karşısında 10 yılın zirvesinde

ABD'nin politika belirsizliğinin dolar üzerinde baskı yaratması ve yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle İsviçre frangı dolar karşısında 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Analistler, İsviçre Frangı'nın, Euro ile birlikte, dolara alternatif arayan yatırımcıların en büyük faydalanıcısı olduğunu söylüyor.

ING analisti Chris Turner, İsviçre'nin düşük getirilerine rağmen frankın yükselişinin “dolara likit alternatifler sorununun burada bir rol oynadığını” gösterdiğini söyledi. Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha önce düşürebileceğine dair artan beklentilerin dolar üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

Dolar 0,7869 franka gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.