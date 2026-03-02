İsviçre frangı, Euro karşısında 11 yılın zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, İran’ın bölge genelinde karşı hamleleriyle birlikte jeopolitik riskleri yükseltti. Bu ortamda yatırımcıların güvenli liman arayışı frangı öne çıkarıyor.

Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, frangın "nihai güvenli liman para birimi" olduğunu belirterek, ABD dolarının dalgalı politikalar nedeniyle, Japon yeninin ise mali endişeler nedeniyle cazibesini yitirdiğini vurguladı.

Nguyen ayrıca İsviçre Merkez Bankası’nın frangı zayıflatma konusunda sınırlı hareket alanına sahip olduğunu ifade etti. Euro, frang karşısında 0,9032 seviyesine kadar gerileyerek son yılların en düşük noktasına indi.

Bu gelişme, küresel piyasalarda güvenli liman tercihlerinin yeniden şekillendiğini ve jeopolitik risklerin para birimleri üzerindeki etkisinin giderek arttığını gösteriyor.