İsviçre Frangı, Euro karşısında 11 yılın zirvesinde

Orta Doğu’daki çatışmaların güvenli liman talebini artırmasıyla İsviçre frangı euro karşısında 2015’ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. Son günlerde İsviçre Merkez Bankası’nın müdahaleye hazır olduğu uyarılarına rağmen para birimi güçlenmeye devam etti.

Commerzbank’tan Michael Pfister, "“Frangın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini gösteren temel nedenler var: gergin jeopolitik ortam, uluslararası standartlara göre düşük enflasyon ve çok daha sağlam mali durum" dedi. Pfister, SNB’nin bu durumu değiştirmek için yapabileceği çok az şey olduğunu vurguladı.

Euro, 0,8991 CHF seviyesine kadar gerilemenin ardından yüzde 0,23 kayıpla 0,8996 seviyesinde.