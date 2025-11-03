  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı
Takip Et

İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı

İsviçre frangı, ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından değer kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı
Takip Et

Enflasyon ekim ayında %0,1’e gerileyerek eylül ayındaki %0,2 seviyesinin altına indi ve ekonomistlerin %0,3’lük beklentisinin gerisinde kaldı.

Bu gelişme sonrası Euro, İsviçre frangı karşısında iki buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 0,9294’e, dolar ise üç buçuk haftanın zirvesi olan 0,8069 franka yükseldi.

Capital Economics ekonomisti Adrian Prettejohn, "Enflasyonun bir süre daha çok düşük kalmasını ve kira enflasyonundaki düşüş nedeniyle gelecek yıl ortalama sıfır olmasını bekliyoruz" dedi.

Prettejohn, bu durumun İsviçre Merkez Bankası’nın 2026 Haziran’ına kadar faizi 25 baz puan indirerek %-0,25’e çekmesine yol açabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruzEkonomi

 

 

Finans
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları haftaya pozitif başladı
Asya borsaları haftaya pozitif başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında Çin etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altında Çin etkisi: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
İngiltere tahvil piyasasında 2 yılın en güçlü performansı
İngiltere tahvil piyasasında 2 yılın en güçlü performansı
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)