İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı

Enflasyon ekim ayında %0,1’e gerileyerek eylül ayındaki %0,2 seviyesinin altına indi ve ekonomistlerin %0,3’lük beklentisinin gerisinde kaldı.

Bu gelişme sonrası Euro, İsviçre frangı karşısında iki buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 0,9294’e, dolar ise üç buçuk haftanın zirvesi olan 0,8069 franka yükseldi.

Capital Economics ekonomisti Adrian Prettejohn, "Enflasyonun bir süre daha çok düşük kalmasını ve kira enflasyonundaki düşüş nedeniyle gelecek yıl ortalama sıfır olmasını bekliyoruz" dedi.

Prettejohn, bu durumun İsviçre Merkez Bankası’nın 2026 Haziran’ına kadar faizi 25 baz puan indirerek %-0,25’e çekmesine yol açabileceğini belirtti.