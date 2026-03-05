İsviçre frangı güvenli liman talebiyle yükseliyor
Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği riskten kaçış eğilimi, güvenli liman statüsüyle öne çıkan İsviçre frangını destekledi.
Para birimi ayrıca çarşamba günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen İsviçre enflasyon verilerinden güç aldı. Bu gelişme, İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) faizleri yeniden negatif bölgeye çekme olasılığını azaltıyor.
Bununla birlikte frangın kazançlarının sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Commerzbank analisti Michael Pfister, SNB’nin Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle döviz piyasasına müdahale istekliliğinin arttığını vurgulayarak, “Bir sonraki adım muhtemelen aktif müdahale olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Euro, İsviçre frangı karşısında %0,2 gerileyerek 0,9049 seviyesine indi. Parite, 2015’ten bu yana en düşük düzey olan 0,9032’ye kadar gerilemişti.