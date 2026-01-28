İsviçre frangı sert yükselişin bir kısmını geri verdi

İsviçre frangı, Salı günü dolar karşısında son 10 yılın en güçlü seviyesine çıkmasının ardından bugün kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın doların zayıflığına ilişkin "Hayır, bence harika" sözleriyle tetiklenmişti.

ING analisti Chris Turner, güvenli liman olarak görülen İsviçre frangının yatırımcılar arasında güçlü talep gördüğünü belirterek, "Frang hem doların değer kaybına karşı bir hedge aracı hem de daha geniş çaplı mali risk primi için güçlü talep altında" dedi.

Dolar, son işlemlerde yüzde 0,68 artışla 0,7676 İsviçre frangına yükseldi. Salı günü 0,7603 ile son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.