  3. İsviçre Frangı'nda 'Trump' etkisi
İsviçre Frangı, Trump'ın altın tarifesi açıklamasının ardından değer kazandı.

İsviçre Frangı, ABD Başkanı Trump'ın ithal altına tarife uygulamayacağını açıklamasının ardından değer kazandı. Bu karar, İsviçre gibi önemli bir altın rafineri merkezi için olası bir ek darbeyi önledi.

Daha önce yüzde 39'luk ABD tarifeleriyle karşı karşıya kalan İsviçre için altın tarifeleri, ülkenin ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratma potansiyeli taşıyordu.

Swissquote Bank'tan Ipek Ozkardeskaya'ya göre, söz konusu tarifeler ABD'ye yapılan ve çoğunlukla Kanada, Meksika ve İsviçre'den gelen altın akışları üzerinde büyük yankılar uyandırabilirdi. Trump'ın bu kararı alması, bu akışları olduğu gibi koruyarak ABD'nin de çıkarlarına hizmet ediyor.

Haber sonrası Euro, franga karşı yüzde 0,2 düşüşle 0,9418 seviyesine gerilerken, dolar da yüzde 0,2 azalışla 0,8107 franga düştü.

